Saaremaa puukraana asus paplite kallale

Saaremaalt pärit ettevõtte OÜ Arborest omanik ja ühtlasi tööline Heiki Hanso ütles, et viis aastat köite otsas rippumist ja arboristitööd tüütas nii ära, et ta otsustas komplekteerida puukraana ning sellega oma elu lihtsamaks muuta. “Seetõttu saan nüüd hangetel teha madalamaid pakkumisi kui konkurendid ja nii sattusin ka Rakverre puid langetama,” lausus ta. “Üks esimesi asju, millest linna esindaja mulle lepingu sõlmimisel rääkis, oli teie kuulus Soolikaoja toonekurg. Osa puid tuleb langetada ka seal kandis. Luban, et teen seda nii vaikselt kui võimalik – mitte puukraanaga, vaid akusaega.”

Hanso langetab oma puukraana ja saega Rakveres üle 60 puu, peamiselt on need paplid. Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul on tegemist igaaastase korralise hooldustööga. “Kõik langetamisele minevad puud on haiged ja halvas seisukorras. Inimeste ohutuse tagamiseks on vaja need likvideerida,” selgitas ta.