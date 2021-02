Kuidas olla petturitest kavalam?

Paabuti sõnul on viimasel ajal domineerinud krüptovaluutaga seotud investeerimispettused. Sellele on aidanud kaasa Bitcoini hinnatõus, mistõttu petturid loodavad, et inimesi on lihtsam meelitada skeemidega, kus pakutakse võimalust investeerida krüptovaluutasse. “Inimestega võetakse ühendust kirja või telefoni teel ning pakutakse võimalust teenida krüptovaluutasse investeerimisega suurt tulu,” selgitas Paabut. “Investeerimiseks palutakse inimesel näiteks kanda raha mõne krüptovaluutasse investeerimisteenust pakkuva ettevõtte kontole.” Kurjategijad lubavad teenusepakkuja juures isiku nimele konto avada, aga tegelikult kantakse raha enda kontole.