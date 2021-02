Rakverlane avas veebitöökoja, mis mõeldud “tossupeadele”

Intervjuu alguses tunnistab Jaak Püss, et viimasel ajal on tekitanud probleeme see, et ta vaatab inimestele enne jalga kui silma ja loob selle põhjal esimese mulje. Loomulikult küsin temalt kohe hinnangut enda praktilisele, minimaalse edevusega silma paistvale saabaskingale. Saan vastuseks, et mul on ajakirjanikule väga sobiv poolviisakas jalanõu. Hingan kergendatult.