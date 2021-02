Koroona upitas kodus treenimise isu

Koroonaajal on muutunud ka treeninguharjumused. Kaupmehed on märganud, et populaarseks on muutunud treeninguvahendid, millega saab end kodus trimmi ajada. Spordipoodides on müügihitid võimlemiskummid, hantlid ja matid. Aga ka pinksipalle ja golfikettaid on tabanud ostuedu.