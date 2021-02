Juhtkiri: kaks kärbest ühe hoobiga

See on suur õnn, kui õnnestub teha seda, mis südame päriselt põksuma paneb. Kui hommikul tööle minemine ei ole vastumeelne ning tööpäeva lõpu eel ei pea lugema sekundeid, et põgeneda. Kui töösse pannakse rõõm ja hing, on tulemus kaunis ja kvaliteetne ning kliendid oskavad seda hinnata. Head meistrid on igal alal kuldaväärt.

Üks võimalus on panna oma hobi enda kasuks teenima, teine viis aga kasutada ära iseenda nutikust, et juba olemasolev töö meelepärasemaks muuta. Nii tegi näiteks Saaremaalt pärit mees Heiki Hanso, kes Rakveres oma ettevõttes arboristina tegutseb ning papleid langetab. Ta on teinud pikalt tavalist arboristitööd, rippunud selle käigus köitega puu otsas, aga kuna amet oli kurnav, siis nuputas ta välja masina, millele pani nimeks puukraana. Tegemist on Manitou tõstuki ja teleskoop-tüüpi Fiskarsi puusaagija ristandiga – vähemalt siin kandis pole sellisele ideele keegi varem tulnud. Nupukas mees saab nüüd oma tööd nautida soojas kabiinis ja on tänu tehnilisele lahendusele palju jõudsam kui konkurendid. Tänu tehnikahobile ja -taibule on mees oma igapäevatöö palju lihtsamaks muutnud.