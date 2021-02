Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tuleb kindlasti sellelgi aastal arvestada avatud talude päeva korraldamisel koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega. Samas näitas mullune kogemus, et viiruse levik suvekuudel pidurdus ning talude ja nende külastajate tegevus- ja liikumisvabadus oli sarnane tavapärasega, mida kinnitas ka rekordiline külastajate arv.

Avatud talude põhipäev on pühapäev, 25. juuli, mil on avatud kõik osalevad talud. Taludel on võimalus olla avatud ka laupäeval, sellest antakse ürituse infomaterjalides edaspidi täpsemalt teada.