OG Elektra omanik Oleg Gross ütles, et temale kuuluvates kauplustes nii jultunud röövi varem toimunud pole. "Ma pean seda väga raskeks kuriteoks," lausus ta. "Väga hea, et röövel on kätte saadud. Meie poodide müüjad olid röövist kuuldes šokis ja sõna otseses mõttes kartsid."