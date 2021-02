„Kuna olukord on vahepeal drastiliselt muutunud ning maakonnas on nakatumisnäitajad tõusuteel, siis tuli teha otsus ja üritused ära jätta,“ selgitas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum. „Inimeste tervis on siinkohal kõige olulisem, me ei hakka sellega mängima. Siinkohal olen konsulteerinud ka vastavate ametkondadega ja saanud vajaliku nõusoleku.“