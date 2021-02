OG Elektra plaanib Sõmeru ristmikule ärihooneid

Nimelt andis Rakvere vallavolikogu ühehäälselt rohelise tule OG Elektra soovile algatada Aluvere külas asuval Veskinurga kinnistul detailplaneeringu koostamine. See on ligi kuue hektari suurune ala, mis jääb Tallinna–Narva maanteest Rakvere poole.

Detailplaneeringuga jagatakse ala kümneks väiksemaks kinnistuks, millest üheksale plaanitakse rajada äri- ja kaubandushooned, sealhulgas üks tankla-kauplushoone. Rakvere valla arendus- ja planeerimisspetsialist Kaire Kullik selgitas, et see on üldplaneeringut muutev detailplaneering, praegu on maatüki sihtotstarve maatulundusmaa, mis soovitakse muuta ärimaaks.