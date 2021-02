Tõsteti esile, kui lihtsalt, kuid vähimagi lihtsustuseta, kargelt ja soojalt, kirjutab Juhani Püttsepp traagilistest sündmustest ajaloos, mis muutsid paljude perekondade elukäiku. Hindajate sõnul on see raskel teemal tundlikult ja emotsionaalselt mõjuvalt kirjutatud raamat, mis kõnetab lapsi ja on neile mõistetav.