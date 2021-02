Slalomistid tasaselt maalt: ka meil harrastatakse mäesuusatamist

Suusaklubi Telemark hingekirjas on umbes 15 noort läänevirulast, kellest kümmekond teeb vähemalt kaks korda nädalas trenni.

Paraku mitte kodukandis – Rakvere külje all asuva Kõrgemäe suusanõlva profiil on küll algajatele ideaalne, kuid paraku puudub seal tõstuk ja ilma selleta on mäesuusatreeningud tühi töö ning vaimunärimine. Seepärast sõidutatakse lapsed kaks korda nädalas Kiviõli tuhamäele, sageli ka Otepääle.