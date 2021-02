Auväärse juubilari kodus troonib uhke ja pikk eestiaegne laud. Kauaaegne veterinaar ja keskkonnaaktivist on öelnud, et selle taga on istunud kõik temale olulised persoonid. Kutsume need inimesed Taimi Parve 95 aasta juubelil kujutletavalt laua ümber kokku ja palume lugupeetud sünnipäevalapsest jutustada.