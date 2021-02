Ehitustööd sulgevad Valgejõe silla liiklusele

Ajavahemikul 25. veebruarist – 22. juunini on sild liiklusele suletud. Ümbersõit on kooskõlastatud ja tähistatud marsruudil Imastu-Tapa.

Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi sõnul on vana sild amortiseerunud ning see asendatakse uuega. "Vana Valgejõe sild on amortiseerunud ning projekteerimise raames tehtud ekspertiisi tulemuste põhjal on otstarbekas rajada täiesti uus ja kaasaegne sild," kõneles Palmi.