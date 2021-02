Eriti ohtlik linnugripp jõudis Lääne-Virumaale

Nimetatud äriühingust ei soovitud juhtunust rääkida ja soovitati pöörduda veterinaarkeskuse poole.

Põllumajandus- ja toiduameti Ida regiooni juhtivspetsialist Kaja Vainula rääkis, et nakkuskolde ümber on kehtestatud kaks tsooni: kolme kilomeetri raadiuses on ohutsoon, 3-7 kilomeetri raadiuses järelvalvetsoon.

Vainula sõnul kontrollitakse esmalt ohutsooni jäävate linnukasvatajate bioohutusnõuete täitmist, vajadusel võetakse proovid. Kahe tsooni peale kokku, mis lisaks Viru-Nigula vallale hõlmab ka Haljala ja Rakvere valda, on ametkonna andmetel kokku 20 lindudega seotud majapidamist.

Vainula selgitas, et ametkonnale on teada need majapidamised, mis on oma sulelised registreerinud põllumjandusloomade regisris. Juhtivspetsialist viitas tõigale, et koroonaviiruse esimese laine ajal mullu kevadel võtsid paljud endale näiteks kanad, kuid registris ei registreerinud. "Ka ühe kana peavad panema," toonitas Vainula. Tema sõnul saab ametkond ohust teavitada vaid neid linnupidajaid, kes on oma sulelise registrisse kandnud. "See on linnupidaja enda ohutuse tagamiseks," lisas Vainula ja kiitis OÜ Telo Talu pererahva käitumist, kes teavitas oma murest kolmapäeval loomaarsti, kes omakorda andis info edasi põllumajandus- ja toiduametile. Kiire teavitus andiski võimaluse raske haiguse kiireks avastamiseks. "Müts maha selle linnupidaja ees," sõnas Vainula.

Lääne-Virumaal teatati ametkonnale pühapäeval veel hädas olnud luigest, kuid sel linnul olid proovid negatiivsed. Rohkem teateid kahtlastest või surnud lindudest pole ametkond Vainula sõnul maakonnast saanud.

Pikaajalise päästeteenistuse ja kriisiohjamiskogemusega Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et omavalitsuse andmetel suuri linnukasvatajaid vallas ei ole. Teate ohtlikust linnugripist pandi üles valla kodulehele. Et praegu on oluline ka ühe sulelise registreerimine põllumajandusloomade registris, siis Nõlvaku sõnul pannakse ka see teave valla kodulehele. Lisaks veel kaasatakse info levitamisel kogukondade liidreid.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg tunnistas, et kuulis linnugripi jõudmisest Lääne-Virumaale ja Haljala valla ohutsooni jäämist maakonnalehelt. Vallajuhi andmetel neil suuri linnupidajaid ei ole, vaid majapidamistest võib olla näiteks kuni kümmekond kana. Vallavõimud püüavad neid ohust teavitada. "Kõige suurem roll on linnuomanikul endal," sõnas Lilleberg. "Et omanik saaks aru, kui tõsine see teemaon," lisas ta.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum oli linnugripi tallu jõudmisest teadlik. Teave pandi ka valla kodulehele. Vallbaumi sõnul on omavalitsus ühenduses põllumajandus- ja toiduametiga, kel on andmed vallas asuvatest linnukasvatajatest. "Vald sellega otseselt ei tegele," sõnas Vallbaum.

Maakonnas on üks suuremaid kanakasvatajaid OÜ Äntu Mõis. Kui veel nädal tagasi oli linnugripp Eestist saja kilomeetri kaugusel, rääkis äriühingu tegevjuht Diivi Põdersoo, et kevaditi tulenes linnugripi teema lindude rändest. Tänavu aga on ohtlik haigus teadmata põhjustel liikvel juba talvel. "See on kummastav," sõnas ta.