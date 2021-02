Miks siis pärast mitut nime registreerimist lubavat kohtuotsust siiski linn jälle kohtusse läks? Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et asi on juriidikas. "Loomulikult on tegemist inimeste ja emotsioonidega, sellest on väga kahju," lisas ta. Riigikohtu lahendit on Vareku sõnul vaja edaspidise praktika rakendamiseks.