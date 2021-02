Veterinaar Erti Susi peab tähtsaks arenemist ja väärtustab vanu tarkusi

Külastan eluaeg veterinaarina ja pikemat aega peamiselt veistega töötanud Erti Susi tema kodus, kuna mees arvab, et mõnes laudas pole see kuigi mugav. “Lehmapidamine on nii kihvt. See valdkond muutub ja areneb kogu aeg. Samas hoiab ka omal naha vintske, sest õpid selle juures kogu aeg,” ütleb ta kohe vestluse algul.