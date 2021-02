Briti sõdurid panevad end Tartu maratonil proovile

Neljapäeva hommikul treenisid neli Tapal teenivat Briti sõdurit kapten Andy Hardmani valvsa pilgu all Tamsalu kettagolfipargi juures olevatel suusaradadel. Õhutemperatuur neljapäeva hommikupoolikul jäi kuskile sinna kanti, et kaks pastakat lõpetasid kirjutamise ja taamalt saabunud sõduri habe oli jääs. “Loodame, et pühapäev tuleb oluliselt soojem!” kõlas justkui ühest suust.

Tartu maratonile on brittidel plaanis minna 31 mehe ja ühe naisega. Idee ise on tegelikult juba vana, välismissioonidel osalevad britid võtavad suusavõistlustest osa igal pool maailmas. “Väga mitmes riigis, kus britid välismissioonidel osalevad ja kus selleks ka võimalusi on, proovime me mõnest suusavõistlusest osa võtta,” rääkis kapten Andy Hardman.