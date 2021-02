Töö koroonaosakonnas. Pilt on illustreeriv. FOTO: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Viimasel nädalal on nakkusfoon taas tõusnud ja COVID-voodikohtade vajadus on suurenemas. Regionaalhaigla on valmis COVID­-voodifondi suurendama, kuid sellega kaasneb kasvava nakkuskoormuse tõttu plaanilise ravi piiramine.