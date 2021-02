Põhjanaabrite talendisaates lööb laineid Siret Tuula

“The Voice of Finland” on Soome versioon saate “The Voice” formaadist, mille eripäraks on, et kandidaadid peavad alguses žüriile muljet avaldama ainult oma häälega. Eelvooru läbinud artistid jõuavad toolivooru, kus žüriiliikmed kuulevad vaid nende häält. Kui esitus kõlab hästi, võib iga liige vajutada nuppu, mis keerab tema tooli ümber ja näitab artisti ennast. Siret Tuula esitas Demi Lovato loo “Warrior”, mille peale vajutasid nuppu pooled žüriiliikmed.