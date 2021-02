Pühapäev toob libedust ja paiguti halba nähtavust

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Pärast keskööd tihedam sadu lakkab. Ida pool sajab lund ja lörtsi, kohati tuleb sekka ka jäävihma. Pärast keskööd läheb sadu järk-järgult üle vihmaks ja jäiteoht on suur. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, ida pool öö hakul -1 kuni -6. Hommikuks tõuseb termomeetrinäit 0 kuni +2 kraadini.