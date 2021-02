Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed soolamärjad, soolaniisked või jäised. Väiksematel teedel arvestada kinnisõidetud lumega. Õhutemperatuur on 0-kraadi ümber ning mitmel pool sajab lörtsi või vihma. Paiguti on udu ning kõikjal on suur jäiteoht.