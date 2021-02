Varem Rakvere linnapea ametit pidanud Marko Torm rääkis, et on varem kahel aastal võtnud vabariigi aastapäeva eel ette 10-kilomeetrise matka ja hoidnud käes suurt lippu. Hiljuti tehtud operatsioon aga veel pikka matka ette võtta ei luba ja nii sai otsustatud, et kutsub teisi välja liikuma.