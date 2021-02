Kaitseväe kaplanaat peab aastapäeva Rakveres

Kaplaniteenistuse 102. aastapäeva oikumeeniline jumalateenistus algab 22. veebruaril kell 12 ja see on kõigile avatud. Jutlustab peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar, kaasa teenivad tegevteenistuses olevad kaplanid ja need reservkaplanid, kes on seotud eeloleva suurõppusega Kevadtorm.