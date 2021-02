"Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja õigeaegne märguanne saab ära hoida kõige hullema," rääkis MKM-i ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Kristi Talving. Kui siiani oli vingugaasiandur kohustuslik kõigis eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis alates 1. märtsist tuleb ohutuse tagamiseks paigaldada vingugaasiandur sobivaimasse eluruumi, sõltumata küttegaasiseadme, näiteks gaasikatel või gaasiboiler, asukohast või selle põlemiskambri tehnilisest lahendusest.

"Vingugaasiandur on täna küll kohustuslik, kuid see peab olema paigutatud nii, et sellest ka kasu oleks. Kui küttegaasiseade paikneb näiteks abiruumis, kuhu on paigaldatud ka vingugaasiandur, ei pruugi selle signaal jõuda inimesteni elu- või magamistoas. Küttegaasiseadmetega kodudes tasuks andurite asukohad ja töökindlus kindlasti üle kontrollida," selgitas Talving.