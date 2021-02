Viru maakohtu uus esimees on Liina Naaber-Kivisoo

Naaber-Kivisoo on Viru maakohtu kohtunikuna töötanud alates 2018. aastast. Varem on ta töötanud vandeadvokaadina kahes büroos ning aastatel 2012–2015 juristi-lingvistina Euroopa Komisjoni õigusteenistuses.

"Liina Naaber-Kivisoo peab Viru maakohut juhtima asudes oluliseks digitaalse kohtumenetluse juurutamist, mis on ka üks justiitsministeeriumi ning valitsuskoalitsiooni prioriteete. Tal on olemas juhile vajalikud isiksuseomadused ja selge arusaam kohtu esimehe ülesannetest ning ta mõistab Viru maakohtu rolli piirkonna arengu toetamisel," ütles justiitsminister Maris Lauri. "Samuti hindan seda, et Liina Naaber-Kivisoo soovib suurendada kohtute töö läbipaistvust avalikkuses ning suhetes menetlusosalistega, kuna ühiskonnal on ootus, et kohtud selgitaksid oma otsuseid selgemini. Tal on varasem töökogemus vandeadvokaadina, mistõttu oskab ta näha kohtusüsteemi arenguvajadusi ka väljastpoolt pilguga."