Kadrina lasteaed on koroona tõttu suletud

"Tänaseks on selgunud, et kahe rühma töötajad on andnud COVID-19 positiivse proovi ning veel mitu haigustunnustega töötajat ootavad testi vastust. Haiguse leviku tõkestamiseks oleme otsustanud Kadrina maja sulgeda," sõnas lasteaia direktor Anu Faelmann-Klaus ja lisas, et haigestunud töötajad on kohe peale haigustunnuste ilmnemist töölt koju jäänud ning lähikontaktsetele ja rühma lastevanematele on olukorrast teada antud.