Virumaa Teataja ootab suve ja otsib saundi

Virumaa Suvesaund 2021 Virumaa Teataja korraldatav muusikakonkurss Lääne-Virumaa muusikutele.

Konkursi täpsem info on kättesaadav hiljemalt 15. märtsist.

Eelinfo on kättesaadav siin ja praegu!

Suvesaundi võitja selgub juuni esimeses pooles. Püsi lainel! Püsi lainel!

Eva Samolberg-Palmi, peatoimetaja:

Virumaa Teataja asub otsima oma suveheli – suvesaundi. Korraldame muusikapalade konkursi Lääne-Virumaa vingetele artistidele, bändidele – kõigile, kelle hinges heliseb. Miks me seda teeme? Sellepärast, et Lääne-Virumaa on läbi aegade olnud magusaks kasvulavaks muusikutele Pärdist Def Räädu ja Kadri Voorandini, sest muusika loksub meie sees, nagu loksuvad Käsmu lahe lained.

Me korraldame Virumaa Suvesaundi, sest kui meie seda ei tee, kes siis veel? Ajaleht koos ajakirjanikega on elav organism. Me elame ja hingame ühes kõikide nende inimestega, kelle tegemistest me iga päev kirjutame. Me näeme suurt pilti, näeme, mida on vaja. Ja üht meelelahutuslikku muusikakonkurssi, sõltumatut koroonapiirangutest, päevapoliitikast, inimsuhetest, kõigest argisest, just seda meil vaja ongi.

Täpsemat infot, millal, mis ja kuidas, saavad osalevad muusikud Virumaa Teatajast hiljemalt 15. märtsil, kuid ettevalmistusi saab hakata tegema juba täna. Milline on sinu suvesaund 2021?

Mart Rauba. FOTO: Eva Samolberg-Palmi

Mart Rauba, Virumaa Suvesaundi projektijuht:

Muusika ja laulude loomine võib olla väga keeruline protsess, tean seda liigagi hästi. Igal loojal käib see tsipa erinevalt, samas on kõigil loojatel ühine vaenlane – laiskus.

Laiskuseuss on tegelikult iga inimese ja kogu inimkonna üks vanimaid vaenlasi ning tema võitmiseks leiutas inimene sellised toredad asjad nagu tähtajad ja võistlused. Tähtajad ajavad püsti ja tegutsema. Võistlusmoment paneb kõvemini pingutama.

Alustame suvesaundi otsimist esiteks seepärast, et head muusikat pole kunagi liiga palju. Teiseks on laulukonkurssidel võime võita laiskus, tekitada melu ja reaalselt upitada väärt loojaid. Neil pole olnud kerged ajad. Aga suvi on tulemas.

Ütlen lihtsalt, et midagi väga lahedat on meie peas küpsenud juba mõnda aega ja teeme selle laiemalt teatavaks. Seega – ajage bänd kokku ja aidake meil otsida saundi tulevaks suveks, selleni polegi enam palju aega jäänud.

Veiki Ojaperv. FOTO: Vladislav Musakko

Veiki Ojaperv, tegevtoimetaja:

Muusika ja ürituste korraldamine on kaks asja, mis mu vererõhku heas mõttes tõstavad. Näiteks on muusika mu kaaslaseks nii autosõidul, kodu koristamisel kui ka mõnikord magama jäädes.

Enne Virumaa Teatajasse naasmist eelmisel aastal sain mõned kuud kätt proovida ürituste korraldamisega. Paraku tegi 2020. aasta sellel alal korrektiive. Kuigi ma ei kahetse üldse Tartust Virumaale naasmist, jäi siiski hinge väike kurbus, et ma ei saa suuri üritusi enam mitu aastat korraldada. Kui me ühe koosoleku ajal jõudsime tõdemuseni, et hakkame nüüd Virumaa Suvesaundi organiseerima, läksin ma väga elevile. Mõte sellest, et meile hakkab laekuma lahedaid muusikapalu, saame logosid disainida, korraldada ja infot vahetada, on lihtsalt nii-nii äge. Ja ise selle keskel olla ...