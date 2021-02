Volli Käro – Valgetähe teenetemärgi kavaler

"Mõni sõber on juba helistanud," mainis Volli Käro, õnnitlused aumärgi puhul sooja tänuga vastu võtnud. "Ma tegelikult juba teadsin," lausus ta kavala häälega. "Olen ootamatusest nüüd juba natuke toibunud. Olen kogu elu siin teatris olnud ja kõiksuguseid asju teinud ja üle elanud. Niisuguse tähelepanemise üle on ikka väga hea meel."

Valgetähe teenetemärgi kavaler rääkis, et teater tegi nädala eest väga ilusa žesti. "Mulle tuldi teatrist järele: on vaja anda intervjuu teatri sünnipäeva puhul. Mind kutsuti saali ja terve teatri kollektiiv oli laval, pidulikult riides. Läksin lavale ja Velvo [Väli] teatas mulle, et presidendi auraha tuleb. See oli nii ootamatu. Ma ei tea, mis ma seal tegin või rääkisin," jutustas Volli Käro, hääles rõõm.

Näitleja nimetas, et teenetemärgi saamine on ühe unistuse ootamatu täideminek, ja jutustas aastatetaguse loo. "Viive isa oli jurist ja töötas siseministeeriumis. Kui nende perre tulin, oli nõukaaeg ja meil polnud juttu tema tunnustustest. Kui ta elust ära läks, korrastasime Viivega tema kirjutuslauda ja avastasime Valgetähe ordeni. Vaatasin seda ja see oli nii ilus minu meelest. Mõtlesin, et küll oleks uhke, kui mina ka selle saaksin. Täitsa vapustav, kuidas võib unistus täituda! Mu elu on ikka tõesti imeline ..."

Volli Käro rääkis, et pealinna kriitikutelt pole talle erilist kiitust osaks saanud, küll aga teeb südame soojaks, kui tänaval tuleb inimene vastu ja tänab. "Oli hiljuti niisugune juhus. Rääkisin Pikal tänaval käsitööpoe ees Liisa Aibeliga juttu. Müüja pistab pea ukse vahelt välja ja kutsub sisse: tal on mulle kingitus. Kinkis paari villaseid sokke. Küsin, et mille pärast. Tema, et kõige hea eest, mis te olete teinud. Vapustav! Täna öösel magasin nende sokkidega."

Ehkki praegu jääb pidulik üritus ära, loodab Volli Käro, et tal õnnestub siiski president Kersti Kaljulaidi kätt suruda. "Olen kätt surunud kahel presidendil. Lennart Meri kutsus vastuvõtule. Arnold Rüütliga kohtusime ühel sündmusel," meenutas ta.

Volli Käro on Rakvere teatris näitlejana tegev aastast 1965 ja ta on Eesti Näitlejate Liidu auliige.