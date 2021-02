Noored trotsisid metsas ööbides külma

Seltskond juhendajate turvatud noori võttis ette 24-tunnise seikluse talvises metsas. “Arknal on meil matkaring ja metsa minek toimus selle raames,” rääkis Arkna noortekeskuse juhataja Elin Lemberg ja lisas, et lapsed olid matkale tulnud mitmest koolist. Suuremad, vanuses 15–16 aastat, olid juba kogenud ja oskasid teisi juhendada. Kõige nooremad osalejad oli üheksaaastased.

Talvist metsas ööbimist on samuti varem korraldatud. “Nagu kaitseväe õppus. Pannakse telk püsti, tehakse lõkke peal süüa ja õpitakse, kuidas looduses hakkama saab,” kõneles noorsootöötaja, kes ise magas kahe puu vahel rippvoodis. “Päris hull värk. Aurav hingeõhk läks hetkega jäässe,” jagas ta oma ekstreemset kogemust. Teised juhendajad ööbisid RMK katusealuses, kuhu olid ehitatud lavatsid. “Meil oli kogu kahurvägi väljas. Pikkade matkakogemustega juhendajad, kes oskasid õige varustuse valida ning lastele selle kasutamist selgitada,” hakkas Elin täiskasvanuid tutvustama, kuid otsustasime siis, et loo tõelised kangelased on lapsed, kelle seast noorimad jagavad oma muljeid.