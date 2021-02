Maret Vildak rääkis, et juubeli tähistamine ei koondu ainult 1. juunile, mil on ametlik Lahemaa sünnipäev. Käimas on sündmusterikas juubeliaasta. Külalisi ja esinejaid oodatakse kodumaalt ning kaugemalt, juubelikonverents on jälgitav veebi vahendusel.