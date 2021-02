Anu Viita-Neuhaus teeb üritusel kaasa neljandat korda, kuid sel korral pelgab pisut ilmastikutingimusi. "Väga libe on ja ka vorm pole just kiita," kõneles Viita-Neuhaus.

Ürituse üks korraldajatest Robert Salep rääkis, et üle mitme aasta toimub jooks talvistes oludes. "Saaks ürituse tehtud, oleks hästi," kõneles ta ning lisas, et Haljala ja Rakvere vaheline osa on ilmselt kõige keerulisem rajalõik.