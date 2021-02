Pühendumus tõi kaks teenetemärki

Viru-Nigula vallas asuva Rabaveere talu peremees Olav Kreen saab presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi olulise ja pikaajalise panuse eest Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arengusse ja põllumajanduspoliitika kujundamisse. Kreen on üks kolmest põllumehest, keda president tunnustab. “Võtab täiesti tummaks, ega sa nalja ei tee?” küsis Olav Kreen uudist kuuldes. End mõni hetk kogunud, lisas mees, et loomulikult on tal kõrge tunnustuse üle ülimalt hea meel. “Tänu kuulub neile, kes on aastate ja aastakümnete jooksul andnud mulle võimaluse panustada,” sõnas Kreen ning lisas, et kõik on tulnud vaid tänu koostööle väga paljude inimestega. “On ju vana ja tuntud tõde, et üks ei ole lahinguväljal sõdur,” lausus Rabaveere talu peremees.