Juhtkiri: aasta ebanormaalsust

Õhtune aeg ühes kohalikus kaubanduskeskuses. Argine uimamine riiulite vahel, inimestel maskid ees. Ja asi, mis sellisel hetkel õõvastab, on see, et selles pole midagi õõvastavat – olukord on tavaline, täiesti tavaline. Vähem kui aasta tagasi oleks selline pilt tundunud sama jube kui Hitchcocki “Lindudes” lindude vahel jalutamine. Aga ei, nii ongi praegu, kõik on õige.