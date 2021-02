Viimaste aastate jooksul on Eestis projekti “Hea avalik ruum” Euroopa rahade toel ümber kujundatud paljude suuremate ja väiksemate linnade keskus. Selle projekti jätkuna planeeritakse “head avalikku ruumi” ka Tapa linnas. Tapa valla kodulehel on linnakujundajate viimased mõtted Tapa linna rahvale vaatamiseks ja hindamiseks juba mõnda aega väljas olnud. Aga seda, et täidetud oleks seletuskirjas antud lubadust Tapa linna elanike märkustega arvestada, on selle projekti juures küll keeruline välja lugeda.