Rakvere vallavolikogu kinnitas 2021. aasta eelarve, mille põhitegevuse tulud on 9 366 354 eurot ja põhitegevuse kulud 8 939 761 eurot. Investeeringukulud on mahus 1 979 336 eurot ning finantstegevuse tulusid on planeeritud 526 000 euro ulatuses.