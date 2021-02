Hankega leitav partner hakkab rakendama etteantud koostöömudelit üle Eesti, sealhulgas tuleb kaasata vähemalt 60 kohalikku omavalitsust, igast maakonnast vähemalt üks, ja igast kaasatud omavalitsusest saab abi vähemalt 30 inimest koostöös omavalitsuste ja teiste partneritega. “Eestis on vabatahtlikku sotsiaaltööd, mis on osa kogukondlikust sotsiaaltööst, küll rakendatud, kuid selleks on jäetud loomata riigi vastutus sobiva õigusruumi ja finantstoetusega. Tänaseks ei saa öelda, et takistuseks oleks õigusruum, küll aga rahalised vahendid, mida käimas oleva hanke kaudu püüame leevendada,” selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo pressiteates.