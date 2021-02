Sukeldujad tähistasid riigi sünnipäeva jää all

​Piltlikult öeldes pool elu vee all elanud sukeldumisinstruktor Terje Meos saabus vee alt, erk­roosa mask peas, ning kiitis, kui ilus jää altpoolt on. “Isegi sõrmeotsad ei külmeta,” naljatas ta.

Meose sõnul on Äntu Sinijärves väga hea nähtavus, mis teeb seal sukeldumise põnevaks. “Lipuga põhja minnes saab siit väga häid pilte,” nimetas ta ja lisas, et Äntu Sinijärvel on veel üks hea omadus, miks sukeldujad talvel just seda kohta eelistavad.