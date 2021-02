Tamsalu kultuurimaja avati Eesti riigi aastapäeval

Tapa valla kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm sõnas, et kuigi Tamsalu kultuurimaja renoveerimine oli sees Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingus, peaks hoone valmimisel olema eesmärk ka kahe linna rahva sidumine. “Meil on nüüd nii Tapal, Lehtses kui ka Tamsalus uhked kultuurimajad, mille tegevus peaks rahva kultuurselt siduma,” ütles Tamm.

Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov lausus, et Tapa vallas on ühe inimese kohta palju kultuurimajasid. “Ma julgen välja hõigata ühe idee. Nimelt kavatsen Tapa valla esitada kultuuripealinna tiitlile. Nüüd, kus meil on infrastruktuur paigas, jääb üle loota vaid, et kultuursete inimeste arv kasvab,” rääkis Butšenkov pidulikus avakõnes.