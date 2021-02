Laps selga ja matkarajale

Lapsekandmine ei ole tegelikult midagi uut, vastupidi. On iidvana komme siduda laps enda külge selleks, et käed oleksid vabad ja eluks vajalikud igapäevatoimetused saaksid tehtud. Tänapäeval on elu lihtsam: pesu peseb masin ja tolmu imeb robot, lapsekandmine on aga endiselt popp.