“Vabariigi aastapäeva pühitsemine Rakveres sündis käesoleval aastal üldiselt tuntavalt tagasihoidlikumalt, kui eelmistel aastatel, mis väljendus juba selles, et linnavalitsus mingil seni teadmata põhjusel ei pidanud tarvilikuks korraldada avalikke rahva-aktusi, mida senini on korraldatud kõigil vabariigi aastapäevadel ja mis alati rahva poolt on leidnud sooja vastuvõttu, õhutades inimestes riiklikku tunnet ning isamaa-armastust. Kas arvati nüüd see iseseisvumise mõte kõigil küllalt selge olevat või ei tahetud seekord suuremaid pidustusi korraldada sellepärast, et vabariigi aastapäeva numbriks oli õnnetu 13 – mine tea,” kirjutas ajaleht.