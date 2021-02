Viinistu Kunstisadama kunstiresidentuur alustab

Viinistu Kunstisadam on Balti- ja Põhjamaade kunstiürituste toimumise paik, mis on koduks ainsale Eestis asuvale erakunsti muuseumile ning ka paljudele Lääne-Virumaa kunstnike töödele.

Residentuuri avamine on osa juba aastaid Viinistut saatvast missioonist luua võimalused loometööks. "Ruumi meil jagub, ning nagu paljud külastajad ja loomeinimesed on täheldanud – aura on hea," selgitas kunstisadama juht Jaan Manitski. Residentuuris osalema oodatakse kunstnikke nii Eestist kui ka väljastpoolt.