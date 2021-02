Väike-Maarja valis aasta teoks Wähja festivali

Festivali külastas üle 1300 inimese Eesti eri piirkondadest. See pälvis meedia laialdase tähelepanu, tõi pildile Rakke piirkonna ühe väikese küla ja tuntust nii Rakke kandile, Väike-Maarja vallale kui ka Näkiuurimiskeskusele.

Arvestades kevadist koroonakriisi ja sellise mastaabiga ürituse korraldamise ettevalmistamiseks jäänud vähest aega, said need kaks meest hakkama millegi enneolematuga. Seda, et sisuliselt kuu ajaga sõlmiti kokkulepped laada, töötubade, esinemiste, õhtusöögi ja muu toimumiseks, võib eeskujuks tuua paljudele ürituste korraldajatele.