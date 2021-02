Piirangud jätkuvad: vaheaeg lõppeb, osa õpilasi läheb kooli

Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets kinnitas, et kõigis valla koolides on õppetöö läbi mõeldud ja korraldatud. Näpi koolis, kus õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, hajutatakse niipalju, et oleks võimalik omavahelist kokkupuudet vähendada. Kevadel selgitati valla õppeasutustes välja, mida on kaugõppeks tarvis, ja õpilastele jagati vajadusest lähtuvalt arvuteid ning muid tehnilisi vahendeid. Korraldatud on toidupakkide jaotamine. “Paanikat ei ole mõtet tekitada. Tuleb eeskuju näidata ja vaadata, mis edasi tuleb,” sõnas Monica Jaanimets.