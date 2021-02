Tervise- ja tööminister Tanel Kiik keskerakonnast ütles, et Eestis vaktsineerimise tempo tõuseb ikka. “Pole ühtegi vaktsiinitootjat, kes oleks püsinud korralikult tarnegraafikus,” lisas Kiik.

“AstraZeneca pidi see nädal tooma üle 25 000 vaktsiinidoosi, siis see muutus 16 000 peale ning nüüd viimane info, et sellel nädalal ei tulegi ja toovad järgmisel nädalal,” selgitas Kiik.