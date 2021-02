Valitsus kehtestas uued märtsi lõpuni kehtivad piirangud

Peaminister Kaja Kallas ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et koroonaviiruse levik on endiselt väga suur. “Peame murdma nakatumisahelad,” sõnas Kallas.

“Seetõttu oleme sunnitud kehtestama uusi piiranguid,” ütles peaminister ja lisas, et see on möödapääsmatu.

Kallase sõnul otsustas valitsus teadusnõukogu ettepanekul pikendada koole puudutavaid piiranguid märtsi lõpuni. See tähendab, et 1.–4. klassid jäävad endiselt kontaktõppele, vanemad klassid jätkavad kaugõppes.

Sportimine on siseruumides lubatud ainult individuaaltreeninguna. Välistingimustes jäävad kehtima senised piirangud. Kallase sõnul peatab valitsus siseruumides avalike ürituste korraldamise. See tähendab, et märtsi lõpuni sulgevad uksed kinod, teatrid, spaad, saunad, veekeskused ja ujulad ning korraldada ei tohi konverentse. Välitingimustes on lubatud üritusi korraldada kuni kümneliikmelistele gruppidele. Toitlustuskohad peavad uksed sulgema kell 18, kehtib 2+2-reegel ning 50 protsendi täitumuse nõue. Kaasamüük jääb lubatuks.