Hillar Reissaar: inimesed on tugevamad, kui nad arvavad end olevat

Tartu ülikoolist on Hillar Reissaarel füsioteraapia alal magistrikraad, täiendkoolitustel Ida-Tallinna keskhaiglas on ta õppinud taastusravi ja üldfüüsilise ettevalmistuse treeneri paberid on tal Tallinna ülikoolist. Praegu tegutseb ta spetsialisti ning ühe osanikuna Tallinnas füsioteraapiakeskuses Reakt.