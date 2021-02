Film tutvustab jaapanlastele tekstiilikunstnik Elna Kaasikut

Elna Kaasik rääkis, et filmiprojekti korraldajad on Hidetoshi Wakui, kes on Estonia Japan Showroomi esindaja, ja Hideko Arai, kes on Jaapani-Eesti Sõprusühingu sekretär Tokyos. “Nad soovivad tutvustada Eestit, rõhutada, et lisaks sellele, et Eesti on tuntud kui e-riik, on Eesti ka kunsti- ja disainiriik. Mul on suur au olla esimene meie ilusat väikest Eestimaad tutvustav kunstnik,” sõnas Kaasik.