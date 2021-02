Sama põnevad on piirialad, eriti sellised, mis on aja jooksul käinud “käest kätte”, näiteks Elsass-Lotring (prantsuse keeles Alsace-Lorraine, saksa keeles Elsaß-Lothringen), mis pole õige Prantsusmaa ega Saksamaa. Eestis on üks selline ambivalentne koht Ambla. See asub Järvamaal, kuid on tihedalt seotud Virumaaga. Amblasse põikab sisse Paide–Tapa buss, millega kohalikud käivad Tapal sagedamini kui Paides. Aleviku ainsas toidupoes on müügil nii Järva Teataja kui ka Virumaa Teataja.