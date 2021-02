Rakvere läheb purikatuse jaoks raha püüdma

VIROL-ile on kaalumiseks esitatud kuus taotlust: need käivad Tapa keskväljaku rajamise, Väike-Maarja avaliku ruumi parendamise, Väike-Maarja ettevõtlusala arendamise, Võsu sadama arendamise, Rakvere Vallimäele purikatuse rajamise ning Mahu sadama arendamise kohta. Toetust on võimalik saada kuni 1,5 miljonit eurot, kuid garantiid, et raha maakonda tuleks, ei ole, sest maakondlikud projektid hakkavad omavahel konkureerima.

Tapa vallavanem Riho Tell arvas, et valikul tuleks lähtuda, millise omavalitsuse valmisolek on suurim. “Igaüks ajab niikuinii, et tema projekt on kõige olulisem,” lausus Tell.