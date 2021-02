Lendoravad saavad veel suurema kaitse

Viimaste aastate seiretulemused näitavad, et lendoravate elupaikade hävinemine on peatunud, kuid pikk tee on veel minna. Keskkonnaameti plaan on tõsta nende haruldaste pisinäriliste arvukus tuhande isendini ja selleks kavandatakse varasemast põhjalikumat kaitsekorda.